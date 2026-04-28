Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yaklaşık 2 bin 300 Kuzey Koreli askerin öldüğü değerlendiriliyor

Ukrayna'ya karşı savaşmak için Kuzey Kore'den Rusya'ya gönderilen yaklaşık 2 bin 300 askerin cephede yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

Kyodo ajansının haberine göre Kuzey Kore'de hafta sonu açılışı yapılan "Yurt Dışı Askeri Harekatlarda Gösterilen Kahramanlıkları Anma Müzesi" uluslararası kamuoyunun ilgisini çekti.

Müzede bulunan, savaşta ölen Kuzey Koreli askerler için hazırlanan mezar taşlarının üzerlerindeki isimler ve tarihler analiz edildi.

Analizler sonucunda, "Ukrayna'ya karşı savaşmak için Rusya'ya gönderilen yaklaşık 2 bin 300 Kuzey Koreli askerin bu savaşta hayatını kaybettiği" değerlendirildi.

Kuzey Kore medyasının aktardığı görüntülere göre, üç katlı müze binasında, savaşlarda ölen askerlere ait eşyalar ile savaş bölgelerinde ele geçirilen askeri teçhizat sergileniyor.

Putin'in mesajı "fedakarlık"

Müzenin açılışı 26 Nisan'da yapılmıştı.

Açılışa Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin ve Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov katılmıştı.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, 26 Nisan'da açılışı yapılan müzenin dışında "ölen Kuzey Koreli askerler" için anma konseri düzenlenmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, müzenin açılışı dolayısıyla gönderdiği mektupta, açılışı memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, Rus halkının hayatını kaybeden Kuzey Koreli askerlerin fedakarlıklarını unutmayacağını vurguladı.

Moskova-Pyongyang ilişkileri

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova ile Pyongyang arasında Haziran 2024'te imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının Aralık 2024'te yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.

Bu anlaşmanın, taraflardan birine saldırı halinde karşılıklı askeri yardımlaşmayı öngördüğü, Kuzeydoğu Asya ve Asya-Pasifik bölgelerinde bölünmez güvenlik sistemi ile çok kutuplu dünya düzeninin inşasına katkıda bulunacağı belirtilmişti.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Rusya-Ukrayna Savaşı'na gönderilen Kuzey Kore askerlerinden yaklaşık 2 bininin çatışmalarda öldüğünün tahmin edildiğini ileri sürmüştü.

Pyongyang yönetiminin bugüne kadar, Ukrayna'daki savaşa gönderilen asker sayısını veya verdiği kayıpları kamuoyuna açıklamadığı biliniyor.