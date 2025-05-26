Rusya, Ukrayna'nın Starokonstantinov Havaalanına Saldırdı

Rusya Savunma Bakanlığı, gece Ukrayna'nın Starokonstantinov kentinde bulunan havaalanındaki unsurlara uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik eylemleri hakkında bilgi verildi.

Ukrayna'daki unsurlara yönelik saldırılara devam edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece Starokonstantinov havaalanındaki unsurlara yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile yoğun saldırı düzenledi. Saldırının hedefine ulaşıldı. Tüm hedefler vuruldu."

Rusya Savunma Bakanlığı, dün de Ukrayna'nın askeri sanayi alanında faaliyet gösteren işletmelerine saldırılar düzenlediklerini bildirmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun son günlerde Rus topraklarına İHA'lar ile saldırı girişiminde bulunduğunu belirterek, "Bu girişimler sürüyor. Buna karşı önlemler almak zorundayız. ( Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, Rusya'nın güvenliğini sağlamak için gerekeni yapıyor." ifadelerini kullanmıştı.