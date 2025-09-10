Haberler

Rusya, Ukrayna'nın Saldırısında 144 İHA Düşürdü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, gece boyunca 144 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı. Hava savunma sistemleri, çeşitli bölgelerde 22 İHA'yı imha ederken, Karadeniz Donanması da Ukrayna'ya ait bir insansız botu vurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, gece boyunca Ukrayna'nın Rusya'ya yaptığı saldırılarda 144 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova saatiyle dün 17.40'tan gece yarısına kadar Rus hava savunma sistemlerinin sınır bölgelerinde 22 uçak tipi İHA düşürdüğü, gece yarısından itibaren saat 05.00'e kadar farklı bölgelerde 122 uçak tipi İHA imha edildiği ifade edildi.

Açıklamada, Karadeniz Donanması'nın, Moskova saatiyle 07.10 sularında Karadeniz'de Ukrayna'ya ait bir insansız botu imha ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Ali Cura - Güncel
ATM'lerde para yatırma ve çekme limitleri bir kez daha değişti

ATM'lerde yeni dönem! Limitler bir kez daha değişti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ece Seçkin'in başı takıntılı hayranıyla dertte! 'İmdat' diyerek yardım istedi

Ünlü şarkıcının yardım çığlığı! "İmdat" dedikten sonra böyle yakalandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.