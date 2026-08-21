Rusya: Ukrayna'nın Reni Limanı'ndaki silah ve askeri teçhizat depolarını vurduk
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Reni Limanı'ndaki silah ve askeri teçhizat depolarını vurduklarını bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Reni Limanı'ndaki silah ve askeri teçhizat depolarını vurduklarını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun, Ukrayna ordusunun kullandığı limanlara yönelik saldırıları sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, gece Reni Limanı'nda silah ve askeri teçhizat depolarının insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulduğu kaydedildi.
Kaynak: AA