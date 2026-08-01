Rusya: Ukrayna'nın Odessa ve Nikolayev limanlarındaki hedefler vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndaki yakıt depoları ile Nikolayev (Mikolayiv) Limanı'ndaki bir deniz römorkörünün vurulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin gün boyunca Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan limanlara, deniz araçlarına ve ulaşım altyapısına yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırılarda, Odessa Limanı'nda Ukrayna ordusuna ikmal sağlamak amacıyla kullanılan yakıt ve madeni yağ depolarının vurulduğu kaydedilen açıklamada, Nikolayev Limanı'nda ise insansız deniz araçlarının kullanılması amacıyla dönüştürülen bir deniz römorkörünün hedef alındığı ifade edildi.

Kaynak: AA