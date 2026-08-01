Haberler

Rusya: Ukrayna'nın Odessa ve Nikolayev limanlarındaki hedefler vuruldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndaki yakıt depoları ile Nikolayev (Mikolayiv) Limanı'ndaki bir deniz römorkörünün vurulduğunu bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndaki yakıt depoları ile Nikolayev (Mikolayiv) Limanı'ndaki bir deniz römorkörünün vurulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin gün boyunca Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan limanlara, deniz araçlarına ve ulaşım altyapısına yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırılarda, Odessa Limanı'nda Ukrayna ordusuna ikmal sağlamak amacıyla kullanılan yakıt ve madeni yağ depolarının vurulduğu kaydedilen açıklamada, Nikolayev Limanı'nda ise insansız deniz araçlarının kullanılması amacıyla dönüştürülen bir deniz römorkörünün hedef alındığı ifade edildi.

Kaynak: AA
İstanbul'da üç ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçti

İstanbul'da üç ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç kadına sokak ortasında ahlaksız teklifte bulunan şahıs hakkında soruşturma başlatıldı

Sokak ortasında ahlaksız teklifte bulunan sapık için hesap vakti
15 Temmuz Şehitler Köprüsü 3 gece trafiğe kapanacak

15 Temmuz Şehitler Köprüsü 3 gece kapanacak! Saatler belli oldu
Viyadükler yükselmeye, projenin de silueti ortaya çıkmaya başladı

585 metre uzunluğunda! Trafik derdine deva olacak projede sona doğru
Usta oyuncu Can Kolukısa hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti
Olay iddia: Trabzonspor, Salah ile anlaştı! İşte Mısırlı yıldıza ödenecek maaş

Trabzonspor, Salah ile anlaştı! İşte Mısırlı yıldıza ödenecek dev maaş
Kadıköy Rıhtım'daki otobüs peronları Uzunçayır'a taşınıyor

İstanbul'da bir dönemin sonu! Bu görüntü tarih oluyor

Özel harekattan lüks siteye baskın! O kadının kim olduğu ortaya çıktı

Özel harekattan siteye baskın! O kadının kim olduğu ortaya çıktı