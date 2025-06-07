Rusya, Ukrayna'nın İHA Saldırısını Duyurdu: 36 İHA Vuruldu

Rusya, Ukrayna'nın İHA Saldırısını Duyurdu: 36 İHA Vuruldu
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 36 insansız hava aracının Moskova dahil çeşitli bölgelerde hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu açıkladı. Moskova bölgesinde 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 36 insansız hava aracının (İHA) gece başkent Moskova dahil Rus bölgeleri üzerinde hava savunma sistemlerince vurulduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın gece saatlerinde İHA'larla Rus topraklarına saldırı düzenlediği belirtildi.

36 İHA'nın Rus hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu kaydedilen açıklamada, bunların başta Moskova olmak üzere Kursk, Bryansk, Kaluga ve Smolensk bölgeleri üzerinde düşürüldüğü bildirildi.

Moskova bölgesinde 2 kişi yaralandı

Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın İHA saldırısı sonucu bölgedeki bir evin hasar gördüğünü ve yaralıların olduğunu belirterek, "Biri erkek, diğeri ise kadın olmak üzere 2 kişi yaralandı." ifadesini kullandı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de vurulan İHA parçalarının düştüğü noktalarda ilgili servis uzmanlarının çalışmalar yaptığını kaydetti.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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