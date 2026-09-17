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Rusya: Ukrayna'nın İHA saldırısı sonucu Yaroslavl bölgesindeki petrol rafinerisi hasar gördü

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Rusya'nın Yaroslavl Bölge Valisi Mihail Yevrayev, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırı sonucu bölgedeki petrol rafinerisinin hasar gördüğünü bildirdi.

Rusya'nın Yaroslavl Bölge Valisi Mihail Yevrayev, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırı sonucu bölgedeki petrol rafinerisinin hasar gördüğünü bildirdi.

Yevrayev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Yaroslavl bölgesine yönelik İHA saldırısı düzenlediğini belirtti.

Bölge üzerinde 65 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini kaydeden Yevrayev, "Saldırıda, yaralı ve ölen yok. Petrol rafinerisi hasar gördü. Rafineride çıkan yangın söndürüldü." ifadelerini kullandı.

Rostov Bölge Valisi Yuriy Slyusar da sosyal medya hesabından, İHA saldırısında trafo merkezinin hasar gördüğünü ve bölgenin 4 ilçesinin elektriksiz kaldığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise gece Ukrayna'ya ait 641 İHA'nın Moskova dahil ülkenin çeşitli bölgelerinde hava savunma sistemlerince yok edildiği bildirildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de sosyal medya hesabından, Moskova'ya doğru uçan 6 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Kaynak: AA
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