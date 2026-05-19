Rusya: Volohovka'yı ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Volohovka yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetleriyle ilgili bilgi paylaşıldı.

Rus güçlerinin, Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydettiğine işaret edilen açıklamada, "Kuzey askeri grubu birlikleri, Harkiv bölgesindeki Volohovka yerleşim yeri üzerinde kontrolü sağladı." ifadesine yer verildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, geceden bu yana Ukrayna'ya ait 385 insansız hava aracının (İHA) Moskova dahil çeşitli bölgeler ile Azak Denizi üzerinde etkisiz hale getirildiği kaydedildi.