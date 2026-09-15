Rusya: Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Olhatovka yerleşim yerini ele geçirdik
+24 sitede yayında
Güncelleme:
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Olhatovka yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Olhatovka yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerlediği belirtildi.
Açıklamada, "Kuzey Askeri Kuvvetleri birlikleri, Harkiv bölgesindeki Olhatovka yerleşim yeri üzerinde kontrol sağladı." ifadesine yer verildi.
Bakanlık, dün Harkiv ve Zaporijya bölgelerinde 3 yerleşim yerini ele geçirdiklerini duyurmuştu.
Kaynak: AA