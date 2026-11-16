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Rusya, Ukrayna'nın demiryolu ve gemilerine yönelik saldırıları sürdüğünü bildirdi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın demiryolu ve gemilerine saldırıları sürdüğünü bildirdi. Açıklamada, Çornomosk'taki askeri yüklü gemi ile Zaporijya istasyonundaki lokomotifin vurulduğu, Moskova dahil bölgelerde Ukrayna'ya ait 1336 İHA'nın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın demiryolu altyapısı tesislerine ve gemilerine yönelik saldırıları sürdürdüklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin bilgi paylaşıldı.

Rus ordusunun, Ukrayna'nın demiryolu altyapısına ve gemilerine yönelik saldırıları sürdürdüğü belirtilen açıklamada, "Çornomosk Limanı'na askeri yük taşıyan bir gemi ile 'Zaporijya' tren istasyonunda bir lokomotif vuruldu." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, saldırılarda insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığına işaret edildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, gece Ukrayna'ya ait 1336 İHA'nın Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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