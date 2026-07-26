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Rusya: Ukrayna'nın, Belgorod bölgesine düzenlediği saldırılarda 1 kişi öldü

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Rusya'nın Belgorod Bölgesi Vali Vekili Aleksandr Şuvayev, Ukrayna'nın bölgeye düzenlediği saldırılarda 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Rusya'nın Belgorod Bölgesi Vali Vekili Aleksandr Şuvayev, Ukrayna'nın bölgeye düzenlediği saldırılarda 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Şuvayev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun son 24 saatte Belgorod bölgesine çok namlulu roketatar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) 89 saldırı düzenlediğini belirtti.

Bu sürede 143 İHA'nın hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini aktaran Şuvayev, "Kiev'in bölgeye yönelik saldırılarında, 1 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı." ifadesini kullandı.

Ukrayna'ya ait 133 İHA vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle dün 20.00'den bugün saat 08.00'e kadar Ukrayna'ya ait 133 İHA'nın hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, İHA'ların, Moskova ve Karadeniz bölgesinin aralarında olduğu çeşitli bölgeler üzerinde düşürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA
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