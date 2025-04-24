Rusya, Ukrayna'nın Askeri Sanayisine Yoğun Saldırılar Düzenledi

Rusya Savunma Bakanlığı, gece Ukrayna'nın askeri sanayi alanında faaliyet gösteren işletmelere uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik eylemleri hakkında bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece Ukrayna'nın havacılık, makine, tank, roket ve uzay alanlarında faaliyet gösteren işletmeler ile roket yakıtı ve barut üretimi tesislerine havadan, karadan ve denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'larla yoğun saldırı düzenledi. Saldırının hedefine ulaşıldı. Tüm hedefler vuruldu."