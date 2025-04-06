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Rusya, Ukrayna'nın Askeri Sanayi Hedeflerini Vurdu

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Rusya Savunma Bakanlığı, gece boyunca Ukrayna'nın askeri sanayi unsurlarına yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları ile saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, gece Ukrayna'nın askeri sanayi unsurlarını uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla (İHA) vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik eylemleri hakkında bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece Ukrayna'nın merkezi topçu üssüne ve askeri sanayi alanında İHA üreten işletmelere havadan ve denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile saldırı düzenledi. Saldırının hedefine ulaşıldı. Tüm belirlenen unsurlar vuruldu."

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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