Rusya, Ukrayna'nın askeri gemilerine saldırdı
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri amaçlarla kullanılan gemilerine saldırı düzenlediklerini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri amaçlarla kullanılan gemilerine saldırı düzenlediklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun, Ukrayna'nın limanlarına ve gemilerine yönelik saldırıları sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, Karadeniz'in kuzeybatı kesiminde askeri yük taşıyan dökme yük gemisi ve Nikolayev (Mıkolayiv) Limanı'nda kaldırma gemisinin insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulduğu kaydedildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, dün Nikolayev Limanı'nda 2 kuru yük gemisini vurduklarını duyurmuştu.
Kaynak: AA