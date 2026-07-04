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Rusya: Ukrayna'nın Rus topraklarına düzenlediği hava saldırıları cevapsız kalmayacak

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın gece düzenlediği Flamingo füzeleri, HIMARS roketleri ve İHA'larla yapılan saldırıda 500'den fazla hava unsurunun imha edildiğini ve bu saldırıların cevapsız kalmayacağını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın gece Rusya topraklarına yönelik Flamingo seyir füzeleri, ABD yapımı HIMARS roketleri ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 500'den fazla hava unsurunun düşürüldüğünü, bu saldırıların cevapsız kalmayacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 4 Temmuz gecesi Kiev yönetiminin, Flamingo uzun menzilli seyir füzeleri, ABD yapımı HIMARS çoklu fırlatma roket sistemleri ve uzun menzilli İHA kullanarak Rus topraklarına yönelik kombine saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Kiev yakınlarındaki askeri tesislere 2 Temmuz'da yapılan Rus saldırılarının sonuçlarını ve Konstantinovka kentindeki savunmanın başarısızlığını örtmek için Ukrayna ordusunun saldırı girişiminde bulunduğu aktarılan açıklamada, bu saldırı girişiminin hava savunma kuvvetleri tarafından engellendiği kaydedildi.

Açıklamada, "4 Temmuz 2026 gecesi ve sabahı gerçekleştirilen karşı saldırı sırasında, Rus hava savunma sistemleri, 10 Flamingo uzun menzilli seyir füzesi, Belgorod bölgesinde 9 ABD yapımı HIMARS roketi ve 494 uzun menzilli İHA da dahil olmak üzere 500'den fazla hava hedefini düşürdü." ifadeleri kullanıldı.

Haziran ayında 13 bin hava hedefi imha edildi

Sadece haziran ayında, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Rus toprakları üzerinde yaklaşık 13 bin hava hedefini imha ettiği belirtilen açıklamada, "Bu hedeflerin üretimi ve fırlatma desteği, İngiltere de dahil olmak üzere çoğu Avrupa ülkesinden askeri departmanlar ve uzmanlar ile Kiev rejiminin diğer destekçileri tarafından sağlanmıştır. (Ukrayna Devlet Başkanı) Volodimir Zelenskiy'nin Rusya Federasyonu'ndaki sivil tesisleri tahrip etme girişimi Rus ordusu tarafından cevapsız bırakılmayacak." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Ali Cura
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