Rusya, Ukrayna'nın 162 İHA'sını Düşürdüğünü Açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 162 insansız hava aracının (İHA), hava savunma sistemleri tarafından Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde vurulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun İHA'larla Rus topraklarına saldırı düzenlediği belirtildi.

Dün yerel saatle 22.41'den bugün 12.00'ye kadar 162 İHA'nın hava savunma sistemlerince imha edildiği vurgulanan açıklamada, bunların Moskova dahil çeşitli bölgeler ile Karadeniz ve Azak Denizi üzerinde düşürüldüğü kaydedildi.

Rusya'daki Rostov Bölge Vali Vekili Yuriy Slyusar, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, İHA saldırısı sonucu Rostov-na-Donu kentindeki çok katlı bir binada yangın çıktığını bildirdi.

Olay yerinde acil servis ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Slyusar, ilk belirlemelere göre olayda ölü ve yaralıların olmadığını ifade etti.