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Rusya, Ukrayna'nın limanlarına ve askeri yük taşıyan gemilerine saldırdığını bildirdi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa ve Çornomorsk limanlarında askeri yük taşıyan gemiler ile altyapı tesislerini hedef aldıklarını duyurdu. Saldırılarda 2 geminin vurulduğu belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da askeri amaçlarla kullanılan limanlar ile askeri yük taşıyan gemilere yönelik saldırılarını sürdürdüklerini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Odessa Limanı'nda askeri yüklerin boşaltılması sırasında yakıt ve yağ depolama tankları ile 2 geminin vurulduğu belirtildi.

Çornomorsk Limanı'nda ise askeri yüklerin sevkiyatı ve depolanmasında kullanılan altyapı tesislerinin hedef alındığı aktarılan açıklamada, Ukrayna ordusu için yük taşıyan seyir halindeki 2 geminin de insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulduğu ifade edildi.

Rusya, son bir haftadır başkent Kiev'deki askeri savunma sanayi tesislerinin yanı sıra Odessa ve Mıkolayiv bölgelerindeki limanlara yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
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