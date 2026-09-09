Rusya: Ukrayna, Krasnodar bölgesini İHA'larla hedef aldı
- Saldırı sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı
Rusya'nın Krasnodar Bölge Valisi Veniamin Kondratyev, Ukrayna'nın bölgeyi insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alması sonucu 4 kişinin öldüğünü, 29 kişinin yaralandığını bildirdi.
Kondratyev, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.
Ukrayna ordusunun gece saatlerinde Krasnodar bölgesine İHA'larla saldırdığını belirten Kondratyev, saldırı nedeniyle bölgenin çeşitli kentlerindeki sivil altyapı unsurlarının hasar gördüğünü kaydetti.
Kondratyev, "Saldırı nedeniyle Novorossiysk şehrinde 1'i çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi, 29 kişi yaralandı. Bunlardan 3'ü ağır durumda." ifadelerini kullandı.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise gece Ukrayna'ya ait 600'e yakın İHA'nın çeşitli bölgeler üzerinde hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği aktarıldı.