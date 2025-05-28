Rusya: Ukrayna ile yeni tur müzakerelerini en kısa zamanda duyuracağız

Rusya: Ukrayna ile yeni tur müzakerelerini en kısa zamanda duyuracağız
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile yeni tur müzakerelerini en kısa zamanda duyuracaklarını belirterek "Müzakereler savaştan daha iyidir.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile yeni tur müzakerelerini en kısa zamanda duyuracaklarını belirterek "Müzakereler savaştan daha iyidir. Ancak müzakerelerde başarı elde etmek için temel nedenlerin ortadan kaldırılması gerekiyor." dedi.

Lavrov, başkent Moskova'da düzenlenen 13. Güvenlik Konularından Sorumlu Yüksek Temsilciler Toplantısı'na katıldı.

Burada konuşma yapan Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın inisiyatifiyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan yönetiminin desteğiyle Ukrayna ile doğrudan müzakereleri yeniden başlattıklarını ve bundan dolayı bu ülkelere minnettar olduklarını dile getirdi.

Lavrov, Rusya ile Ukrayna arasında, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da 16 Mayıs'ta müzakerelerin yapıldığını anımsatarak "İstanbul'da yapılan müzakerelerde, (Ukrayna'da) tüm ayrımcı yasaların kaldırılması konusunda ısrar ettik. En kısa zamanda duyuracağımız yeni tur müzakerelerde de aynı şekilde bu konuda ısrarcı olacağız." ifadelerini kullandı.

Ukrayna krizinin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini belirten Lavrov, "Müzakereler savaştan daha iyidir. Ancak müzakerelerde başarı elde etmek için temel nedenlerin ortadan kaldırılması gerekiyor. Temel nedenlerinden biri, Ukrayna'nın NATO'ya çekilmesi. NATO'nun doğuya doğru yayılması, Ukrayna meselesinin ve Avrupa'da güvenlik alanında krizin ortaya çıkmasına neden oldu." diye konuştu.

Sergey Lavrov, Rusya'nın, Ukrayna'nın tarafsız olması ve nükleer silaha sahip olmaması ile ilgili taleplerin karşılanması gerektiğini vurguladı.

NATO'nun Rus sınırları boyunca askeri altyapısını güçlendirmeye çalıştığını söyleyen Lavrov, bunun endişe verici olduğunu söyledi.

Bakan Lavrov, Almanya'nın kendi kendini askerileştirme yolunu izlemesinin de endişe verici olduğunu belirtti.

"Filistin devletinin kurulması gerekiyor"

Filistin meselesine değinen Lavrov, bu konuda İsrail ile Filistin arasında müzakere sürecinin yeniden başlatılması için gerekli koşulların oluşturulmasına yönelik girişimlerin aktifleştirilmesi, Birleşmiş Milletler (BM) kararları doğrultusunda Filistin devletinin kurulması gerektiğinin altını çizdi.

İran nükleer programıyla ilgili soruna değinen Lavrov, ABD ve İran arasında bu konudaki müzakerelerde olumlu sonuçlar elde edileceği ve bu sonuçların taraflar için uygun olacağı umudunu paylaştı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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