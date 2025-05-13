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Rusya-Ukrayna Görüşmelerine ABD Temsilcileri Katılacak

Rusya-Ukrayna Görüşmelerine ABD Temsilcileri Katılacak
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İstanbul'da 15 Mayıs'ta yapılacak Rusya-Ukrayna görüşmelerine ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg katılacak.

(ANKARA) - İstanbul'da 15 Mayıs'ta yapılması planlanan Rusya-Ukrayna görüşmelerine ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg katılacak.

Reuters Haber Ajansı'nın görüşmelere yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Trump'ın üst düzey temsilcileri Witkoff ve Kellog, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine ilişkin olası görüşmeler için 15 Mayıs'ta İstanbul'a gelecek.

Kaynak: ANKA / Güncel
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