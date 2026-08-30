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Peskov: Ukrayna Müzakerelerden Kaçınıyor

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın gerçek bir çözüm üzerinde çalışmak istemediğini belirterek, "Müzakerelere açığız ancak müzakerelerin sürdürülmesi için bir emare yok." dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın gerçek bir çözüm üzerinde çalışmak istemediğini belirterek, "Müzakerelere açığız ancak müzakerelerin sürdürülmesi için bir emare yok." dedi.

Sözcü Peskov, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yarın başlayacak Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi öncesi uçakta gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin üçlü görüşme yapma ihtimalini değerlendiren Peskov, bunun daha önce teklif edildiğini söyledi.

Peskov, sözlerine şöyle devam etti:

"Böyle bir görüşme, yalnızca anlaşmaları imzalamak için yapılabilir. Anlaşmalar, basit bir işlemden ziyade, çok sayıda ayrıntıyı içeren karmaşık bir uzlaşma sürecinin sonucudur. Elbette, liderlerin tüm bunları görüşmek üzere bir araya gelmesinin hiçbir faydası yok. Onlar, anlaşmaları sonuçlandırmak için görüşebilir. Ancak Kiev, gerçek bir çözüm üzerinde çalışmak istemiyor."

Peskov, "Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ŞİÖ Zirvesi kapsamında yapacağı görüşmede, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakerelerin İstanbul'da sürdürülmesi konusunu ele alıp almayacağı" yönündeki soruyu ise "Müzakerelere açığız ancak müzakerelerin sürdürülmesi için bir emare yok." şeklinde yanıtladı.

Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında da görüşme gerçekleşeceğine dikkati çeken Peskov, Putin'in görüşmede, Ermenistan'da Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik için olası referandumun düzenlenmesiyle ilgili yaklaşımını dile getireceğini kaydetti.

Sözcü Peskov, Ermeni halkının, ülkesinin geleceği konusunda karar alması gerektiğini vurgulayarak "Biz de aslında bunu, yani referandumu teklif ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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