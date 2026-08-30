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Rusya: Sumi'de iki yerleşim daha kontrol altında

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Sumi bölgesinde Velikiy Prikol ve Sadki yerleşim yerlerini ele geçirdiklerini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Sumi bölgesinde Velikiy Prikol ve Sadki yerleşim yerlerini ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'da cephenin tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtildi.

Açıklamada, "Kuzey Askeri Kuvvetleri birlikleri, Velikiy Prikol ve Sadki yerleşim birimleri üzerinde kontrol sağladı." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık, dün, Ukrayna'da Sumi ve Donetsk bölgelerinde 3 yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA
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