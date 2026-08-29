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Rusya, Ukrayna'nın Lojistik Merkezleri ve Limanlarını Vurdu

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Rusya Savunma Bakanlığı, gece düzenlenen saldırılarda Kiev'deki lojistik merkezleri, mühimmat depolarını ve İzmail ile Nikolayev limanlarını hedef aldıklarını, saldırıların hassas silahlarla yapıldığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın ordusu için kullandığı lojistik merkezleri ile limanları vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili bilgi verildi.

Açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya gece düzenlediği saldırılarda, başkent Kiev ve Kiev bölgesinde seyir füzesi parçalarının depolanması için kullanılan "Fim Servis" lojistik merkezinin, Batı ülkelerinden gelen askeri yüklerin dağıtımını yapan gümrük terminalinin bulunduğu lojistik merkezinin ve Fire Point şirketine ait mühimmat deposunun vurulduğu belirtildi.

İzmail Limanı'ndaki akaryakıt tankerleri için boşaltma alanlarının, Nikolayev Limanı'ndaki aktarma terminalinin, lojistik merkezlerinin, askeri ve yakıt depolarının da hedef alındığı kaydedilen açıklamada, saldırının havadan yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlendiği ifade edildi.

Kaynak: AA
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