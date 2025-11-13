Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Harkiv ve Dnipropetrovsk bölgelerinde 2 yerleşim yerini ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleri hakkında açıklama yapıldı.

Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephede tüm yönlerde pozisyonlarını güçlendirdiği kaydedilen açıklamada, "Kuzey ve Doğu askeri gruplarına bağlı birlikler, kararlı eylemleri sonucunda Harkiv bölgesindeki Sinelnikovo, Dnipropetrovsk bölgesinde de Danilovka yerleşim yerini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık, dün Donetsk bölgesindeki Suhoy Yar yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini açıklamıştı.