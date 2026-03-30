Rusya: Ukrayna'da Harkiv ve Zaporijya bölgelerinde 2 yerleşim yerini ele geçirdik

Güncelleme:
Rusya Savunma Bakanlığı, Harkiv ve Zaporijya bölgelerinde birer yerleşim birimini ele geçirdiklerini açıkladı. Harkiv'de Novoosinovo, Zaporijya'da ise Lugovskoye yerleşimleri kurtarıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Harkiv ve Zaporijya bölgelerinde birer yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'da savaştaki eylemleri hakkında bilgi verildi.

Rus güçlerinin Ukrayna'da 2 yerleşim birimini ele geçirdiği belirtilen açıklamada, "Harkiv bölgesinde Novoosinovo, Zaporijya bölgesinde de Lugovskoye yerleşim birimleri kurtarıldı." denildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün, Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Kovşarovka yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirmişti.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
