Rusya: Ukrayna'da Harkiv ve Zaporijya bölgelerinde 2 yerleşim yerini ele geçirdik
Rusya Savunma Bakanlığı, Harkiv ve Zaporijya bölgelerinde birer yerleşim birimini ele geçirdiklerini açıkladı. Harkiv'de Novoosinovo, Zaporijya'da ise Lugovskoye yerleşimleri kurtarıldı.
Rus güçlerinin Ukrayna'da 2 yerleşim birimini ele geçirdiği belirtilen açıklamada, "Harkiv bölgesinde Novoosinovo, Zaporijya bölgesinde de Lugovskoye yerleşim birimleri kurtarıldı." denildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, dün, Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Kovşarovka yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirmişti.