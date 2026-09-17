Rusya, Ukrayna'da Harkiv ve Zaporijya bölgelerinde 2 yerleşim yerini ele geçirdiğini duyurdu

Rusya, Ukrayna'da Harkiv ve Zaporijya bölgelerinde 2 yerleşim yerini ele geçirdiğini duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Harkiv ve Zaporijya bölgelerinde birer yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Harkiv ve Zaporijya bölgelerinde birer yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerlediği belirtildi.
Açıklamada, "Kuzey ve Doğu askeri kuvvetlerine bağlı birlikler, Harkiv bölgesindeki Malaya Volçya ile Zaporijya bölgesinde Rozovka yerleşim yerlerini kurtardı." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA