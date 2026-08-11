Rusya: Harkiv ve Zaporijya'da 2 yerleşim ele geçirildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki Harkiv ve Zaporijya bölgelerinde birer yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki Harkiv ve Zaporijya bölgelerinde birer yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemlerine dair bilgi paylaşıldı.
Rus güçlerinin, Ukrayna'da 2 yerleşim yerini ele geçirdiği belirtilen açıklamada, "Doğu Kuvvetler Grubu birlikleri, Harkiv bölgesinde Şçerbakovka, Zaporijya bölgesinde de Novoye Pole yerleşim yerlerini kurtardı." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA