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Rusya: Harkiv ve Donetsk'te 4 yerleşim ele geçirildi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Harkiv ve Donetsk bölgelerinde 4 yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Harkiv ve Donetsk bölgelerinde 4 yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'da cephenin tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtildi.

Açıklamada, "Kuzey ve Güney askeri kuvvetlerine bağlı birlikler, Harkiv bölgesindeki Vasilevka, Blagodatnoye ve Doljanka, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki İjevka yerleşim yerlerini kurtardı." ifadesi yer aldı.

Bakanlık, dün Ukrayna'da Harkiv ve Donetsk bölgelerinde birer yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA
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