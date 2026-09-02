Rusya: Harkiv ve Donetsk'te iki yerleşim ele geçirildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Harkiv ve Donetsk bölgelerinde birer yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Harkiv ve Donetsk bölgelerinde birer yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'da cephenin tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtildi.
Açıklamada, "Kuzey ve Batı askeri kuvvetlerine bağlı birlikler, Harkiv bölgesindeki Kazaçya Lopan ile Donetsk Halk Cumhuriyetinin Svyatogorsk kentini kurtardı." ifadesi kullanıldı.
Bakanlık, dün Zaporijya bölgesinde Çervonaya Krinitsa ve Novopavlovka yerleşim yerlerinin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirmişti.
Kaynak: AA