Rusya: Ukrayna'da Dnipropetrovsk Bölgesi'nde bir yerleşim birimini ele geçirdik

Güncelleme:
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Dnipropetrovsk Bölgesi'ndeki Gerasimovka yerleşim birimini kontrol altına aldıklarını açıkladı. Açıklamaya göre, bu adım Doğu askeri birliklerinin stratejik hatlarını güçlendirmekte ve taarruz imkânlarını genişletmekte önemli bir gelişme.

Donbas bölgesinde Rus ordusunun avantajlı hatlar ve yerleri kontrol altına aldığı kaydedilen açıklamada, "Doğu askeri birlikleri düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerlemeye devam ederek Dnipropetrovsk Bölgesi'ndeki Gerasimovka yerleşim birimini kurtardı." ifadesi yer aldı.

Gerasimovka'nın ele geçirilmesinin, Doğu askeri birliklerinin Gayçur Nehri'nin batı kıyısındaki varlığını sağlamlaştırmasında önemli bir adım olduğu belirtilen açıklamada, böylece Dnipropetrovsk Bölgesi'nin derinliklerine doğru taarruzun daha da genişlemesi için koşulların oluşturulduğu kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, Rus güçleri tarafından Ukrayna askeri istihbaratına ait insansız bot montaj ve test merkezi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için kullanılan ulaşım altyapı tesisleri, uzun menzilli saldırı insansız hava araçları montaj atölyeleri ve Ukrayna askerleri ile yabancı paralı savaşçıların geçici konuşlandığı 143 alanın vurulduğu bilgisi paylaşıldı.

