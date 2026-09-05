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Rusya Ukrayna'da Askeri Hedefleri Vurdu

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da askeri amaçla kullanılan gemi, metalürji fabrikaları ve lojistik merkezlerini vurduklarını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da askeri amaçla kullanılan gemi, metalürji fabrikaları ve lojistik merkezlerini vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki hedeflere yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Gece Dnipropetrovsk bölgesinde "Kametstal" ve "Dnepr" isimli metalürji fabrikaları ile Nikolayev (Mıkolayiv) ve Odessa bölgelerinde askeri amaçla kullanılan 2 lojistik merkezinin vurulduğu kaydedilen açıklamada, Çornomorsk kentinde askeri yük taşıyan geminin hedef alındığı aktarıldı.

Dün de Kiev bölgesinde "Svyatopetrovskiy" lojistik merkezi, yakıt depolama ve dağıtım tesisi ile radyo ve elektronik istihbarat merkezinin vurulduğu belirtilen açıklamada, saldırılarda yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA
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