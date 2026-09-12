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Rusya: Ukrayna'da askeri amaçla kullanılan liman, gemi ve metalürji fabrikalarını vurduk

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da askeri amaçla kullanılan liman, gemi ve metalürji fabrikalarını vurduklarını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da askeri amaçla kullanılan liman, gemi ve metalürji fabrikalarını vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi paylaşıldı.

Rus ordusunun gece Ukrayna'daki hedeflere yönelik havadan, karadan ve denizden yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediği kaydedilen açıklamada, Zaporijya, Dnipro ve Kriviy Rig kentlerindeki 4 metalürji fabrikasının vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, Çornomorsk Limanı'na yönelik saldırıda ise askeri yüklerin sevkiyatında kullanılan liman altyapı tesisleri, 2 kuru yük gemisi ile römorkörün hedef alındığı bildirildi.

Kaynak: AA
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