Rusya, Ukrayna'da 7 Yerleşim Birimini Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Ukrayna'daki Dnipropetrovsk ve Donetsk bölgelerinde 7 yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun 27 Eylül-3 Ekim tarihlerinde Rusya- Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine ilişkin bilgi paylaşıldı.

Hafta içinde Rus güçlerinin, Ukrayna'da 7 yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiği belirtilen açıklamada, "Dnipropetrovsk bölgesindeki Stepovoye ve Verbovoye, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin de Kirovsk, Şandrigolovo, Derilovo, Mayskoye ve Seversk Malıy yerleşim yerleri kurtarıldı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, son bir haftada Ukrayna ordusuna ait 945 İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince yok edildiği bildirildi.

Bakanlığın açıklamasında, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 667 uçak, 283 helikopter, yaklaşık 87 bin 700 İHA, 631 hava savunma füze sistemi, 25 bin 338 tank ve zırhlı araç, 1592 çok namlulu roketatar, 30 binin üzerinde obüs ve havan topu ile 43 bini aşkın özel askeri aracın imha edildiği aktarıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, geçen hafta Ukrayna'daki Sumi, Dnipropetrovsk ve Donetsk bölgelerinde 4 yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirmişti.