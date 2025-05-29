Rusya-Ukrayna Barış Görüşmeleri İçin İstanbul'da Toplanılıyor

(ANKARA) – Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna'nın, Rusya'nın savaşın çözümüne yönelik barış anlaşması taslağını derhal sunması yönündeki talebini "yapıcı olmayan" bir tutum olarak değerlendirdi. Peskov, Moskova'nın 2 Haziran'da İstanbul'da görüşme önerisine Kiev'den henüz resmi bir yanıt alınmadığını da bildirdi.

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Andriy Sybiha, Kiev'in bu talebinin, İstanbul'da yapılması planlanan müzakereler öncesinde Rusya'nın barış planını önceden görme isteğinden kaynaklandığını açıkladı. Peskov ise konuyla ilgili olarak, "Rusya pazartesi günü İstanbul'da bir görüşme yapılmasını ve bu taslakların orada ele alınmasını önerdi. Dolayısıyla 'hemen' ya da 'daha sonra' sunulması yönündeki tartışmalar yapıcı değil" dedi. Ayrıca, "Ya müzakerelere devam etmeye hazır olduğunuzu teyit edersiniz ya da tam tersini yaparsınız" ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün akşam yaptığı açıklamada, yeni bir Rusya-Ukrayna müzakere turunun 2 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da yapılacağını duyurmuştu. Lavrov, bu görüşmede Moskova'nın, çatışmanın temel nedenlerini ele alan kapsamlı bir barış anlaşması taslağını sunacağını ve Rus heyetinin gerekirse bu unsurları açıklamaya da hazır olduğunu belirtmişti.

Doğrudan temasların sürdürülmesi gerektiğine vurgu yapan Peskov, "Rusya, çözüm belgelerinin içeriğini kamuoyuyla tartışmayacak; diyalog kapalı kapılar ardında yürütülmeli" dedi. Peskov ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yeni bir görüşme planı olmadığını, ancak gerekmesi halinde böyle bir temasın hızlıca organize edilebileceğini ifade etti.

Moskova ile Kiev arasında üç yıl aradan sonra ilk yüz yüze görüşme 16 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleşmişti. Bu görüşmede taraflar, 1000'e 1000 büyük çaplı esir takasında anlaşmış ve olası bir ateşkesin şartlarını değerlendirme konusunda mutabık kalmıştı.

Ukrayna, müzakerelerde devlet başkanları düzeyinde bir görüşme yapılmasını talep etti; Rusya bu talebi "not ettiğini" bildirdi. Esir takası tamamlanırken, Moskova şu anda gelecekteki barış anlaşmasına yönelik memorandum taslağının hazırlıklarını sürdürüyor.