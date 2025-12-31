Rusya: "Taiwan Bağımsızlığının" Her Türlü Biçimine Karşıyız

MOSKOVA, 31 Aralık (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Taiwan'ı Çin'in ayrılmaz bir parçası olarak tanıdığını ve "Taiwan bağımsızlığının" her türlü biçimine karşı olduğunu belirtti.

Bakanlık salı günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada bazı ülkelerin, tek Çin ilkesine bağlı olduklarını iddia ettiklerini ancak Çin'in ulusal yeniden birleşme ilkesine aykırı olan statükonun korunmasını savunduklarını belirtti.

Bakanlık, Taiwan meselesinin şu anda bazı ülkeler tarafından Çin'e karşı askeri ve stratejik bir baskı aracı olarak kullanıldığını belirtti.

Rusya'nın Taiwan meselesindeki ilkeli tutumunun herkesçe bilindiğini, değişmediğini ve en üst düzeyde defalarca teyit edildiğini belirten bakanlık, Taiwan meselesinin Çin'in iç meselesi olduğunu ve Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmak için her türlü meşru gerekçeye sahip olduğunu ifade etti.