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Rusya, Suriye'den tamamen çekiliyor

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Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından Suriye'deki Rus birlikleri, konuşlu oldukları başkent Şam ve Humus ilinden ayrılarak ülkenin batısındaki Lazkiye ilinde bulunan Hımeymim Hava Üssüne konvoylar halinde çekilmeye başladı.

Suriye'de Beşar Esad yönetiminin devrilmesi ve 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesinin ardından Rusya'nın Suriye'deki askeri üslerinin akıbeti tartışılıyor.

RUSYA ŞAM VE HUMUS'TAN ÇEKİLİYOR

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye'de başkent Şam ve Humus'ta konuşlu olan Rus birlikleri, ülkenin batısındaki Lazkiye ilinde bulunan Hımeymim Hava Üssüne konvoylar halinde çekilmeye başladı. Bölgedeki Rusya unsurlarının zırhlı askeri araçların yanı sıra römorklu kamyonların bulunduğu konvoyla Lazkiye'deki Hımeymim Hava Üssüne gittiği görüldü.

ÖNEMLİ BİR STRATEJİK KONUMA SAHİP

Önemli bir stratejik konuma sahip olan Hımeymim Üssü'nde uçak pistleri, hava savunma sistemleri ve önemli askeri teçhizat yer alıyor.

Rusya, Suriye'den tamamen çekiliyor
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (29)

Haber YorumlarıTaner Özkan:

Chp li ler anlamaz ne oldunu

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Haber YorumlarıAli Kerem:

ruslar değilde şu abd ve İsrail köpeği çekilseler

Yorum Beğen129
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Haber YorumlarıJokerAllame:

vardır Putin'in bildiği

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

2028 Genel Seçim Anketi ?? %35.5 CHP ?? %30.8 AKP ?? %8.4 MHP ?? %6.4 İYİ ?? %6.0 DEM ?? %4.6 ZP ?? %1.6 DİĞER ?? %1.5 AP ?? %1.2 YRP ?? %1.1 MP ?? %1.0 TİP ?? %0.8 SP ?? %0.6 BBP ?? Kontak Araştırma ??? 2-7 Aralık 2024 ?? 2.325

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Haber YorumlarıTuran Şahin:

israile yol açıyor,

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Haber YorumlarıMehmet Elma:

Ne olup bitiyor anlayamadık

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Haber YorumlarıHamit Birkan:

Rusya tamamen çekiliyormuş. YALANCININ.... Yazık yazık. Haber kanalı yalan konuşup TIKlardan kazanma derdinde.

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Haber YorumlarıAhmet null:

ne oluyor yaa

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Abd israile boyun eğecek tüm dünya işte o kadar !

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Doğu Akdeniz'e çıkış kapısı Akkuyu Limanı. Donanmasını getirdiğini düşünüe bir...

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Tüm 29 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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