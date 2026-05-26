Rusya: Ukrayna'da Sumi bölgesinde 2 yerleşim birimini ele geçirdik
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Sumi bölgesinde Zapselye ve Ryasnoye yerleşim birimlerinin kontrolünü sağladıklarını açıkladı. Ayrıca cephenin tüm yönlerinde ilerleme kaydedildiği belirtildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetleriyle ilgili bilgi verildi.
Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephede tüm yönlerde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Kuzey askeri grubuna bağlı birlikler, aktif eylemleri sonucunda Sumi bölgesinde, Zapselye ve Ryasnoye yerleşim birimleri üzerinde kontrolü sağladı." ifadesi kullanıldı.
Bakanlık, dün de Ukrayna'daki Dnipropetrovsk bölgesinde Dobropasovo yerleşim yerini ele geçirdiklerini duyurmuştu.