Rusya, stratejik caydırıcılık için "Kinjal" füzelerini uçaklarla Kaliningrad'a gönderdi Güncel Haberler Rusya Savunma Bakanlığı, "Kinjal" hipersonik füzeleri taşıyan 3 savaş uçağını stratejik caydırıcılık önlemlerinin parçası olarak Rusya'nın Avrupa'daki bölgesi Kaliningrad'a konuşlandırdıklarını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı, "Kinjal" hipersonik füzeleri taşıyan 3 savaş uçağını stratejik caydırıcılık önlemlerinin parçası olarak Rusya'nın Avrupa'daki bölgesi Kaliningrad'a konuşlandırdıklarını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kaliningrad bölgesindeki Çkalovsk askeri havaalanına "Kinjal" hipersonik füzelerine sahip Mig-31 model 3 savaş uçağının stratejik caydırıcılık önlemleri çerçevesinde konuşlandırıldığı ifade edildi. Açıklamada, uçakların 24 saat muharebe görevi yapacağına işaret edildi. "Kinjal" füzelerine sahip savaş uçaklarının, Rus 6. ordu hava kuvvetleri ve hava savunma sistemleriyle etkileşim içinde olduğu belirtilen açıklamada, uçakların Rus Baltık Donanması uçaklarıyla da iş birliği yaptığı kaydedildi. Güncel Kaynak: AA / Ali Cura Kaliningrad Rusya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Rusya, stratejik caydırıcılık için 'Kinjal' füzelerini uçaklarla Kaliningrad'a gönderdi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.