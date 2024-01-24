Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'dan ateşlenen füze ile düşürülen uçakta 74 kişi hayatını kaybetti

- Rusya Savunma Bakanlığı: "74 kişinin öldüğü uçak Ukrayna'dan ateşlenen füze ile düşürüldü"

BELGOROD - Rusya Savunma Bakanlığı, 65'i Ukraynalı esir asker olmak üzere 74 kişinin öldüğü Ilyushin-76 askeri nakliye uçağının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından uçaksavar füze sistemiyle düşürüldüğünü belirterek olayı "terör eylemi" şeklinde nitelendirdi.

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde sabah saatlerinde düşen Rus Hava Kuvvetleri'ne ait Ilyushin-76 askeri nakliye uçağıyla ilgili Rusya Savunma Bakanlığından açıklama geldi. Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, 65'i Ukraynalı esir asker, 3'ü esirlere eşlik eden Rus askeri, 6'sı mürettebat olmak üzere 74 kişinin bulunduğu uçağın Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından ateşlenen uçaksavar füze sistemi ile vurulduğunu belirtti. Konaşenkov, "Bugün saat 11.15'te Kiev rejimi, Ukrayna askeri personelini takas için taşımak üzere Chkalovsky'den Belgorod Havaalanı'na doğru uçan Rus askeri kargo uçağını düşürerek terör eylemi gerçekleştirdi. Uçak, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Harkov bölgesindeki Lyptsi yerleşiminden uçaksavar füze sistemi kullanılarak imha edildi" şeklinde konuştu.

"Ukrayna, esirlerin Belgorod'a nakledileceğini biliyordu"

Konaşenkov, "Ukrayna yönetimi bugün Ukrayna askeri personelinin esir takası nedeniyle askeri nakliye uçaklarıyla Belgorod Havaalanına nakledileceğini çok iyi biliyordu. Daha önce yapılan anlaşmaya göre bu takas öğleden sonra Rusya-Ukrayna sınırındaki Kolotilovka kontrol noktasında gerçekleşecekti. Yine de Kiev rejimi Rusya'yı suçlama hedefi doğrultusunda adım attı. Ukrayna yönetimi bu terör saldırısını gerçekleştirip gerçek yüzünü vatandaşlarının hayatını ihmal ederek gösterdi" dedi.

Öte yandan uçakta bulunan 74 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.