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Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'da İHA tesislerini ve 3 askeri depoyu vurduğunu bildirdi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da askeri sanayi ve lojistik tesisleri ile liman, gemi ve depoları İHA saldırılarıyla vurduğunu bildirdi. Açıklamaya göre Kiev'de İHA üretim tesisleri, Odessa'da 2 lojistik merkezi, Reni Limanı ve 3 askeri depo vuruldu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da askeri sanayi ve lojistik tesisleri ile limanlar, gemiler ve depoları vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki hedeflere yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Kiev bölgesinde 'Fire Point' fabrikasına ait İHA üretim ve depolama tesislerinin yanı sıra Odessa bölgesinde Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya sağladığı askeri yüklerin korunması ve dağıtımı için kullanılan 2 lojistik merkezi, Reni Limanı'nda altyapı unsuları ve 3 askeri deposu ile denizde askeri yük taşıyan gemi vuruldu." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
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