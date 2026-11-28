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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın enerji, yakıt ve ulaşım tesislerine saldırılar düzenlediklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi verildi.

Rus ordusunun Ukrayna'nın enerji, yakıt ve ulaşım tesislerine gece saldırılar düzenlediği belirtilen açıklamada, Kiev bölgesindeki Bila Tserkva şehrinde bir trafo merkezi ile Odessa bölgesinde yakıt deposunun vurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Saldırılarda ayrıca Dnipropetrovsk, Jitomir ve Harkiv bölgelerinde askeri yüklerin taşınmasında kullanılan 4 lokomotif hedef alındı." ifadesi yer aldı.

Karadeniz'de de askeri yük taşıyan bir geminin vurulduğu aktarılan açıklamada, saldırılarda insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı belirtildi.

Kaynak: AA