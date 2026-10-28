Rusya Savunma Bakanlığı, Sumi ve Harkiv'de 2 yerleşimin ele geçirildiğini bildirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Sumi ve Harkiv'de 2 yerleşimin ele geçirildiğini bildirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Sumi ve Harkiv bölgelerinde birer yerleşim biriminin Rus ordusunca ele geçirildiğini bildirdi. Açıklamada, Kuzey Askeri Kuvvetlerine bağlı birliklerin Sumi'deki Barilovka ile Harkiv'deki Alisovka yerleşim birimlerini 'kurtardığı' ifade edildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Sumi ve Harkiv bölgelerinde birer yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi paylaşıldı.
Ukrayna'da 2 yerleşim yerinin Rus ordusunca ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, "Kuzey Askeri Kuvvetlerine bağlı birlikler, Sumi bölgesinde Barilovka ile Harkiv bölgesindeki Alisovka yerleşim birimlerini kurtardı." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA