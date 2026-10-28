Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Rusya Savunma Bakanlığı, Sumi ve Harkiv'de 2 yerleşimin ele geçirildiğini bildirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Sumi ve Harkiv bölgelerinde birer yerleşim biriminin Rus ordusunca ele geçirildiğini bildirdi. Açıklamada, Kuzey Askeri Kuvvetlerine bağlı birliklerin Sumi'deki Barilovka ile Harkiv'deki Alisovka yerleşim birimlerini 'kurtardığı' ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Sumi ve Harkiv bölgelerinde birer yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi paylaşıldı.

Ukrayna'da 2 yerleşim yerinin Rus ordusunca ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, "Kuzey Askeri Kuvvetlerine bağlı birlikler, Sumi bölgesinde Barilovka ile Harkiv bölgesindeki Alisovka yerleşim birimlerini kurtardı." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
İsrail'de sandıklar açıldı, Trump devreye girdi

Seçim sonucu neredeyse belli oldu, Trump'tan ilk hamle geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Seçimi kaybeden Bolsonaro babası gibi ülkeden kaçtı

Seçimi kaybedince babası gibi ülkeden kaçtı
19 yaşındaki genç kızı böyle kaçırdılar! Yerini bildirene büyük ödül

19 yaşındaki genç kızı böyle kaçırdılar! Yerini bildirene büyük ödül
Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara evinde kalp krizi geçirdi, kurtarılamadı

Görevdeki kaymakam evinde fenalaştı! Hastanede kurtarılamadı
Feyza Altun’dan Dilan Polat’la buluşma itirafı: Keşke görüşmeseydim

Feyza Altun bu kareden pişman: Keşke görüşmeseydim
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da! Emekli için 2023 formülü mü devreye girecek?

Gözler Erdoğan'da! Emekli için 2023 formülü mü devreye girecek?
Derbide herkes onları konuşmuştu! Küçük Ecrin yaşadıklarını anlattı

Derbiye damga vuran görüntü sonrası ilk açıklama geldi
Almanya’da yayınlanan moda yarışmasında jüri üyesi sinirlenip fincanı yere fırlattı

Moda yarışmasında jüri üyesi çıldırdı: Masaya vurup, fincanı fırlattı