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Rusya Savunma Bakanlığı, Sumi'deki Nikolskoye yerleşimini ele geçirdiğini bildirdi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Sumi bölgesindeki Nikolskoye yerleşim birimini ele geçirdiğini bildirdi. Açıklamada, Rus birliklerinin cephenin tüm yönlerinde ilerlediği, Çernigov'da 2 trafo merkezinin ve Kirovograd'da bir lojistik merkezinin vurulduğu belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Sumi bölgesindeki Nikolskoye yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemlerine dair bilgi paylaşıldı.

Rus birliklerinin Ukrayna'da cephenin tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği aktarılan açıklamada, "Kuzey Askeri Kuvvetleri birlikleri, aktif eylemleri sonucunda Sumi bölgesindeki Nikolskoye yerleşim yerini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

"Ukrayna'da enerji ve lojistik tesisleri ile gemiyi vurduk"

Açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın enerji ve lojistik tesislerine ve gemilerine yönelik saldırıları sürdürdüğü belirtildi.

Saldırılar sonucunda, Çernigov bölgesinde askeri sanayi tesislerinin çalışmasını sağlayan 2 trafo merkezinin ve Kirovograd kentinde (Kropıvnıtski) bir lojistik merkezinin vurulduğu kaydedilen açıklamada, Karadeniz'de de silah taşıyan bir geminin hedef alındığı bildirildi.

Açıklamada, saldırılarda insansız hava araçlarının kullanıldığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA
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