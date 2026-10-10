Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa Limanı'na askeri yüklü gemiyi vurduğunu bildirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Odessa Limanı'na askeri yük taşıyan bir kuru yük gemisini seyir halindeyken vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun gece saatlerinde insansız hava araçlarıyla (İHA) Ukrayna'nın liman altyapı tesislerine ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin çıkarları doğrultusunda kullanılan gemilere yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Odessa Limanı'na askeri amaçlı yük taşıyan bir kuru yük gemisi, seyir halindeyken düzenlenen saldırı sonucu vuruldu." ifadesine yer verildi.

Bakanlığın bir diğer açıklamasında ise dün yerel saatle 20.00'dan bugün sabah 8.00'e kadar Rus hava savunma sistemlerinin başta Moskova ve civarı olmak üzere farklı bölgelerde 560 Ukrayna İHA'sını imha ettiği bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA