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Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa bölgesinde 4 askeri depoyu vurduğunu açıkladı

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki hedeflere gece İHA saldırıları düzenlendiğini bildirdi. Açıklamaya göre Harkiv'de İHA deposu ve trafo merkezi, Odessa'da Çornomorsk Limanı'ndaki 3 yanaşma terminali, 4 askeri depo ve askeri yük taşıyan gemi vuruldu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da askeri depo, liman, gemi ve enerji tesislerini vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Rus ordusunun gece Ukrayna'daki hedeflere yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediği duyurulan açıklamada, Harkiv bölgesinde İHA deposu ve trafo merkezinin vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hmelnitskiy bölgesinde de lojistik altyapısının çalışmasını sağlayan trafo merkezi hedef alındı. Odessa bölgesinde ise Çornomorsk Limanı'ndaki 3 yanaşma terminalinin boşaltma ve yükleme altyapı tesisleri ve 4 askeri depo ile Odessa Limanı'na askeri yük taşıyan gemi vuruldu."

Kaynak: AA
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