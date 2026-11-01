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Rusya Savunma Bakanlığı, Konotop istasyonu ve askeri yük gemisini vurduğunu duyurdu

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Rusya Savunma Bakanlığı, Konotop tren istasyonunda demiryolu kontrol tesislerini ve askeri yük taşıyan gemiyi İHA'larla vurduğunu bildirdi. Açıklamada, gece Ukrayna'ya ait 235 İHA'nın Moskova dahil Rus bölgeleri üzerinde hava savunmasınca yok edildiği de belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da askeri amaçlarla kullanılan tren istasyonu ve bir gemiyi vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Sumi bölgesindeki Konotop tren istasyonunda, ülkenin batı bölgelerinden Ukrayna ordusuna silah ve askeri teçhizat sevkiyatını sağlayan demiryolu trafik kontrol tesisleri vuruldu." ifadesine yer verildi.

Askeri yük taşıyan bir geminin de denizde hedef alındığı belirtilen açıklamada, saldırının insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirildiği kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, gece Ukrayna'ya ait 235 İHA'nın Moskova dahil çeşitli Rus bölgeleri üzerinde hava savunma sistemlerince yok edildiği bildirildi.

Kaynak: AA
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