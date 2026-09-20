Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev ve Odessa'da depo ve gemi vurulduğunu bildirdi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da askeri amaçla kullanılan lojistik merkezi ile depo ve gemi vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun, Ukrayna'daki hedeflere yönelik insansız hava araçları (İHA) ile saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Kiev bölgesinde İHA parçalarının korunduğu 'Fire Point' fabrikasına ait deponun yanı sıra Odessa bölgesinde, askeri malzemelerin depolanması ve dağıtımı için kullanılan Novaya Poçta (Nova Poşta) lojistik merkezi ve Odessa Limanı'nda askeri yükler taşıyan gemi vuruldu." ifadesi yer aldı.

Kaynak: AA