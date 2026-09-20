Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev ve Odessa'da depo ve gemi vurulduğunu bildirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev ve Odessa'da depo ve gemi vurulduğunu bildirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da İHA ile Kiev bölgesindeki depo, Odessa'daki Novaya Poçta lojistik merkezi ve limandaki askeri yüklü gemiyi vurduğunu bildirdi. Açıklamaya göre depoda İHA parçaları, lojistik merkezinde askeri malzemelerin depolanması ve dağıtımı için kullanılıyordu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da askeri amaçla kullanılan lojistik merkezi ile depo ve gemi vurduklarını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun, Ukrayna'daki hedeflere yönelik insansız hava araçları (İHA) ile saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Kiev bölgesinde İHA parçalarının korunduğu 'Fire Point' fabrikasına ait deponun yanı sıra Odessa bölgesinde, askeri malzemelerin depolanması ve dağıtımı için kullanılan Novaya Poçta (Nova Poşta) lojistik merkezi ve Odessa Limanı'nda askeri yükler taşıyan gemi vuruldu." ifadesi yer aldı.