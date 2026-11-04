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Rusya Savunma Bakanlığı Kiev ve Jitomir'deki enerji tesislerini vurduğunu duyurdu

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Kiev ve Jitomir bölgelerindeki enerji tesislerine gece saldırı düzenlendiğini duyurdu. Açıklamaya göre Karadeniz'de askeri yük taşıyan bir gemi de hedef alındı; hava savunması Moskova dahil bölgelerde 709 Ukrayna İHA'sını etkisiz hale getirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Kiev ve Jitomir bölgelerinde enerji tesislerine yönelik saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Gece Ukrayna'nın enerji tesislerine yönelik saldırı düzenlendiği belirtilen açıklamada, "Saldırı sonucunda Kiev bölgesinde 'Nalivaykovka', Jitomir bölgesinde de 'Çijovka' trafo merkezleri vuruldu." ifadesi kullanıldı.

Karadeniz'e askeri yük taşıyan bir geminin de hedef alındığı belirtilen açıklamada, saldırılarda insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, gece Ukrayna'ya ait 709 İHA'nın Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Kaynak: AA
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