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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de askeri sanayi tesislerini vurduklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi verildi.

Rus ordusunun Ukrayna'daki hedeflere yönelik saldırıları sürdürdüğü belirtilen açıklamada, "Gece Kiev'de insansız hava araçlarının (İHA) üretildiği 2 sanayi tesisi vuruldu." ifadesi kullanıldı.

Bunun yanı sıra Karadeniz'de askeri yükler taşıyan bir geminin de hedef alındığı kaydedilen açıklamada, saldırılarda karadan yüksek hassasiyetli silahlar ile İHA'ların kullanıldığı aktarıldı.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, gece Ukrayna'ya ait 343 İHA'nın Moskova dahil çeşitli bölgelerde etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Kaynak: AA