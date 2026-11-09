Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de silah yüklü gemiyi İHA'larla vurduğunu duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de silah yüklü gemiyi İHA'larla vurduğunu duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da bir lojistik merkezi ve Karadeniz'de silah yüklü kuru yük gemisini İHA'larla vurduğunu bildirdi. Bakanlık, Odessa Limanı'ndaki 'Suhoy Port' merkezinin Ukrayna ordusu için yüklerin korunması ve dağıtımında kullanıldığını belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da askeri amaçlarla kullanılan bir lojistik merkezi ile bir gemiyi vurduklarını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki hedeflere yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Odessa Limanı'nda Ukrayna ordusu için yüklerin korunması ve dağıtımında kullanılan 'Suhoy Port' isimli lojistik merkezi vuruldu." ifadesine yer verildi.
Karadeniz'de silah yüklü bir kuru yük gemisinin de hedef alındığı kaydedilen açıklamada, saldırıların insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirildiği aktarıldı.